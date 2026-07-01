CNN: во Флориде аллигаторы стали чаще нападать на людей

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Аллигаторы стали чаще нападать в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на местные власти.

Только на прошлой неделе зафиксировали три таких случая. Два человека, один из них несовершеннолетний, получили ранения. Кроме того, в результате одного нападения погибла 31-летняя женщина.

Работники природоохранного ведомства Флориды поймали двух рептилий. Предположительно, именно эти крокодилы бросились на людей.

При этом обычно аллигаторы во Флориде редко нападают. К примеру, в 2025 году было зарегистрировано всего 13 таких случаев, а с 1948 года – около 450. За этот период жертвами хищников стали 30 человек. Популяция аллигаторов во Флориде составляет около 1,3 миллиона особей.

Власти пока не могут объяснить число нападения. При этом американцев и гостей штата попросили быть внимательными у водоемов и не заходить в воду в местах, где могут жить аллигаторы.

Ранее аллигатор в штате Луизиана помог сотрудникам полиции поймать пьяного водителя. Патруль пытался задержать мужчину, но тот сбежал в болотистую местность, там на него и напала рептилия.