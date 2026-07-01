Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 10:19

Происшествия
Главная / Новости /

CNN: во Флориде аллигаторы стали чаще нападать на людей

Во Флориде аллигаторы стали чаще бросаться на людей

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Аллигаторы стали чаще нападать в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на местные власти.

Только на прошлой неделе зафиксировали три таких случая. Два человека, один из них несовершеннолетний, получили ранения. Кроме того, в результате одного нападения погибла 31-летняя женщина.

Работники природоохранного ведомства Флориды поймали двух рептилий. Предположительно, именно эти крокодилы бросились на людей.

При этом обычно аллигаторы во Флориде редко нападают. К примеру, в 2025 году было зарегистрировано всего 13 таких случаев, а с 1948 года – около 450. За этот период жертвами хищников стали 30 человек. Популяция аллигаторов во Флориде составляет около 1,3 миллиона особей.

Власти пока не могут объяснить число нападения. При этом американцев и гостей штата попросили быть внимательными у водоемов и не заходить в воду в местах, где могут жить аллигаторы.

Ранее аллигатор в штате Луизиана помог сотрудникам полиции поймать пьяного водителя. Патруль пытался задержать мужчину, но тот сбежал в болотистую местность, там на него и напала рептилия.

Читайте также


животныепроисшествияза рубежом

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика