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01 июля, 11:02

Спорт

Овечкин стал свободным агентом после окончания контракта с "Вашингтоном"

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Российский нападающий, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал свободным агентом после истечения контракта с клубом.

1 июля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) открылся рынок свободных агентов. Контракт 40-летнего россиянина с "Вашингтон Кэпиталз" был подписан в 2021-м на 5 лет. Пока стороны не заключили новое соглашение, но гендиректор клуба Крис Патрик сообщал, что переговоры состоятся в ближайшее время.

Кроме того, свободным агентом стал российский вратарь Сергей Бобровский, который последние 7 лет играл за клуб "Флорида Пантерз". Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли и доходил до финала турнира.

Ранее Овечкин, говоря про возможную игру с сыном в одной команде, заявил, что не планирует продолжать спортивную карьеру до 50 лет. Россиянин рассказал, что его дети ждут, когда он завершит ее. При этом спортсмен отметил, что его страсть к хоккею не угасла и он хотел бы сыграть в матчах в составе московского "Динамо".

Глава НХЛ Гэри Беттмэн выразил надежду, что Овечкин будет и дальше играть в лиге. Однако он отметил, что решение о продолжении карьеры в НХЛ будет принимать сам спортсмен. По его словам, лига примет любой дальнейший шаг россиянина с уважением.

Александр Овечкин ведет переговоры о продлении контракта с "Вашингтоном"

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