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18 августа, 19:33

Происшествия

Полиция Вьетнама нашла подозреваемых в изнасиловании россиянки

Фото: depositphotos/dechevm

Полиция Вьетнама установила личности подозреваемых в изнасиловании гражданки России, сообщили РИА Новости в российском консульском учреждении.

Обращение от потерпевшей поступило в генеральное консульство РФ в Хошимине. По словам дипломатов, девушка рассказала, что после посещения ночного клуба очнулась в отеле, где была изнасилована в бессознательном состоянии. При этом есть вероятность, что ей подмешали сильнодействующие вещества.

Сотрудник генконсульства оперативно выехал в полицейский участок, помог девушке в общении с правоохранителями и сопроводил ее на медицинское освидетельствование. В консульстве добавили, что держат ситуацию с расследованием на контроле и оказывают потерпевшей необходимое содействие.

"Полиция установила личности подозреваемых из числа местных граждан, в настоящий момент выясняет обстоятельства преступления", – рассказали дипломаты.

Ранее в Пакистане приговорили к пожизненному заключению двух мужчин, которые изнасиловали 10-летнюю бездомную девочку. Ребенок попрошайничал возле местного магазина, когда мужчины сказали, что купят ей продуктов, и попросили пройти с ними в машине. После этого они избили ее и отвезли в безлюдное место, где изнасиловали.

Изначально дело было возбуждено по статье об изнасиловании, но позже его переквалифицировали на групповое изнасилование. Кроме того, была добавлена статья о похищении и удержании лица младше 14 лет.

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