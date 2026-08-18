Захарова обвинила посла США в Токио в поощрении японского реваншизма

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Заявления посла США в Японии Джорджа Гласса о признании суверенитета Токио над Южными Курилами поощряют японский реваншизм и милитаризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что аналогичные слова безоговорочной поддержки позиции Токио американские дипломаты высказывали и ранее, поэтому принципиальной новизны в заявлении Гласса нет. Она подчеркнула, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курилами сомнению не подлежат.

Дипломат напомнила, что Южные Курилы перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН. В ходе Ялтинской конференции 11 февраля 1945 года Советский Союз согласился присоединиться к борьбе с милитаристской Японией, а Вашингтон и Лондон поддержали передачу этих островов Москве.

После подписания Токио Акта о капитуляции 2 сентября 1945 года генерал Дуглас Макартур своей первой директивой исключил упомянутые острова из японской территории.

Ранее МИД Японии заявил решительный протест из-за визита Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Посол США в Японии затем указал, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Курильскими островами.

На фоне высказываний японских политиков в МИД РФ вызвали посла Японии в России Акиру Муто, где ему также выразили решительный протест. Российские дипломаты заявили японскому коллеге, что суверенитет и юрисдикция страны над южными Курильскими островами не подлежат сомнению.

