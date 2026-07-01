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01 июля, 09:49

Город

Дополнительный полив дорог организовали в Москве из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве дополнительно проводят полив дорог в жаркую погоду. Это позволяет не только содержать их в чистоте, но и охлаждать покрытие, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Также рано утром поливают цветники и газоны, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров. Аналогичные работы проводятся и после 17:00.

По прогнозам синоптиков, 1 июля в Москве воздух прогреется до 27–29 градусов. Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице и следить за самочувствием.

Из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Жителям будут раздавать питьевую воду. Ее можно будет получить с 14:00 до 17:00 на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов.

До 31 градуса прогнозируют синоптики в Москве 1 июля

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