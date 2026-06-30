В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары 1–2 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары на 1 и 2 июля. В эти дни воздух в столице прогреется до 31 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 1 июля до 18:00 2-го числа.

В МЧС москвичей в связи с жаркой погодой призвали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени. Кроме того, горожан попросили соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

В выходные, 4 и 5 июля, в столицу вернутся грозовые дожди. Однако это не сильно повлияет на температуру воздуха, считает синоптик Александр Шувалов.