Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 13:37

Общество

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары 1–2 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары на 1 и 2 июля. В эти дни воздух в столице прогреется до 31 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 1 июля до 18:00 2-го числа.

В МЧС москвичей в связи с жаркой погодой призвали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени. Кроме того, горожан попросили соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

В выходные, 4 и 5 июля, в столицу вернутся грозовые дожди. Однако это не сильно повлияет на температуру воздуха, считает синоптик Александр Шувалов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Читайте также


обществопогода

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика