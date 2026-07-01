Юрист Зокиров: провоз борщевика в электричке грозит штрафом до 2 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Провоз борщевика в электричке грозит обернуться штрафом до 2 тысяч рублей. Санкция может быть применена в случае нарушения правил поведения на объектах ж/д транспорта, так как растение способно навредить здоровью пассажиров, загрязнить вагон или чужие вещи. Об этом рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова (МГЮА) Тургунбой Зокиров в беседе с Агентством "Москва".

Таким образом эксперт прокомментировал новость о пассажире, который ехал в подмосковной электричке с букетом из борщевика.

Юрист напомнил, что согласно подпункту 13 пункта 4 правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, утвержденных приказом Минтранса от 27 января 2022 года № 20, пассажирам запрещено перевозить в ручной клади предметы, которые могут повредить или загрязнить вагон, а также вещи других людей. Это касается зловонных, огнеопасных, отравляющих, легковоспламеняющихся, взрывчатых и других опасных предметов.

"Санкция – административный штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей", – сказал Зокиров.

Причем для наступления ответственности достаточно самого факта наличия запрещенного предмета в поезде или в зоне повышенной опасности. В пример эксперт привел случай, произошедший в 2024 году, когда пассажира привлекли к ответственности за провоз емкости с легковоспламеняющимся растворителем в электричке.

"Гражданину был назначен штраф в размере 1,5 тысячи рублей за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – заключил юрист.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил с инициативой оказания поддержки социально уязвимым группам граждан в борьбе с борщевиком на земельных участках. По его мнению, в некоторых ситуациях за наличие растения не нужно налагать штрафы, а следует помогать людям в борьбе с ним.

Например, если пенсионер, инвалид или многодетная семья не в состоянии справиться с зарослями из-за состояния здоровья или отсутствия средств для найма специалистов, то карательные меры следует заменить на механизмы поддержки, такие как муниципальные программы помощи.