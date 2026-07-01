Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 10:26

Общество
Главная / Новости /

Юрист Зокиров: провоз борщевика в электричке грозит штрафом до 2 тыс рублей

Юрист предупредил о штрафе за провоз борщевика в электричке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Провоз борщевика в электричке грозит обернуться штрафом до 2 тысяч рублей. Санкция может быть применена в случае нарушения правил поведения на объектах ж/д транспорта, так как растение способно навредить здоровью пассажиров, загрязнить вагон или чужие вещи. Об этом рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова (МГЮА) Тургунбой Зокиров в беседе с Агентством "Москва".

Таким образом эксперт прокомментировал новость о пассажире, который ехал в подмосковной электричке с букетом из борщевика.

Юрист напомнил, что согласно подпункту 13 пункта 4 правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, утвержденных приказом Минтранса от 27 января 2022 года № 20, пассажирам запрещено перевозить в ручной клади предметы, которые могут повредить или загрязнить вагон, а также вещи других людей. Это касается зловонных, огнеопасных, отравляющих, легковоспламеняющихся, взрывчатых и других опасных предметов.

"Санкция – административный штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей", – сказал Зокиров.

Причем для наступления ответственности достаточно самого факта наличия запрещенного предмета в поезде или в зоне повышенной опасности. В пример эксперт привел случай, произошедший в 2024 году, когда пассажира привлекли к ответственности за провоз емкости с легковоспламеняющимся растворителем в электричке.

"Гражданину был назначен штраф в размере 1,5 тысячи рублей за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – заключил юрист.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил с инициативой оказания поддержки социально уязвимым группам граждан в борьбе с борщевиком на земельных участках. По его мнению, в некоторых ситуациях за наличие растения не нужно налагать штрафы, а следует помогать людям в борьбе с ним.

Например, если пенсионер, инвалид или многодетная семья не в состоянии справиться с зарослями из-за состояния здоровья или отсутствия средств для найма специалистов, то карательные меры следует заменить на механизмы поддержки, такие как муниципальные программы помощи.

Биолог рассказал, когда наступает пик цветения борщевика

Читайте также


общество

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика