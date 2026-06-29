Эксперт Хайцеэр усомнился в необходимости программ праворульного вождения в РФ

Правительство РФ предложило обсудить разработку программ обучения вождению автомобилей с правым рулем. Зачем это нужно и что стоит учесть владельцам таких машин, разбиралась Москва 24.
Угол обзора
В России могут появиться специальные программы обучения вождению на автомобилях, где руль расположен с правой стороны, следует из утвержденного правительством документа. За разработку будут отвечать Минпросвещения, МВД и Минпромторг, которые должны сделать доклад по этим вопросам в 2027 году.
Целесообразность мер обсуждается для субъектов РФ, где такие машины составляют весомую долю в общем автопарке. По словам кандидата экономических наук, доцента РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области этот показатель составляет более 70%, тогда как в целом по стране он равен примерно 8% от общего числа и 12,2% от вторичного рынка. В Москве и Центральной России доля вообще не превышает и 1%, подчеркнул специалист.
По его словам, подобные меры актуальны там, где показатель равен 20–30% и более. Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей, предположил Тимофеев.
Ранее Минтранс решил провести комплексное исследование рисков, связанных с праворульными машинами. Однако в ведомстве подчеркнули в разговоре с РИА Новости, что о запрете таких машин в РФ речи не идет.
Об этом же заявили и в Госдуме. Зампред комитета по транспорту Юрий Григорьев пояснил, что конкретные меры будут принимать аккуратно и с учетом интересов граждан.
Предусмотреть разницу
Существуют требования к учебному автомобилю: если праворульная модель туда попадает, ограничений для ее эксплуатации не существует и сейчас, обратил внимание в беседе с Москвой 24 автоэксперт Андрей Ломанов.
"При этом не уверен, что это правильно, потому что есть правила дорожного движения и они предусмотрены для левого руля. К тому же для обучения на правый руль нужно составлять новые регламенты, которые будут предусматривать их разницу с леворульными автомобилями", – отметил он.
Один из основных нюансов в вопросе езды на праворульных автомобилях – из-за технических особенностей они светят не на обочину, а на встречную полосу. Кроме того, есть проблемы с обзором, потому что российские дороги рассчитаны на левый руль. При перестроениях, маневрировании и на круговых движениях удобнее, когда руль слева, обратил внимание Ломанов.
Ситуацию со сменой положения руля Ломанов сравнил с переходом от механической коробки передач к автоматической – понадобится немного времени, чтобы адаптироваться. Если же человек начинает учиться с нуля на праворульном автомобиле, он просто привыкнет к нему с самого начала.
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24 согласился, что в случае внедрения таких курсов речь должна идти о регионах Дальнего Востока, а также Сибири, где эти автомобили тоже популярны. Однако в целом он усомнился в необходимости подобных мер.
"Мне кажется, до этого вопрос не возникал – система регулировалась сама собой", – добавил эксперт.
Альтернативами праворульным машинам в этих регионах в большинстве своем становятся модели "АвтоВАЗа" и китайских заводов.
"Убедить их, что тот же производитель из КНР надежнее, сложно, а стоимость его машин – 2,5 миллиона рублей минимум. В то же время праворульные японские автомобили могут стоить меньше 1 миллиона, а запас прочности – на несколько лет вперед", – сказал Хайцеэр.
При этом Хайцеэр напомнил, что леворульные японские автомобили официально в страну не поставляются, но и в прежние времена разница в цене между ними и праворульными аналогами была практически вдвое. Поэтому жители Дальнего Востока или Сибири предпочитают второй вариант.
Ситуацию может изменить появление достойных альтернатив: адекватных по цене, надежных и недорогих в плане содержания, резюмировал он.