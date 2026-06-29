Эксперт Хайцеэр усомнился в необходимости программ праворульного вождения в РФ

Правительство РФ предложило обсудить разработку программ обучения вождению автомобилей с правым рулем. Зачем это нужно и что стоит учесть владельцам таких машин, разбиралась Москва 24.

Угол обзора

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России могут появиться специальные программы обучения вождению на автомобилях, где руль расположен с правой стороны, следует из утвержденного правительством документа. За разработку будут отвечать Минпросвещения, МВД и Минпромторг, которые должны сделать доклад по этим вопросам в 2027 году.

Целесообразность мер обсуждается для субъектов РФ, где такие машины составляют весомую долю в общем автопарке. По словам кандидата экономических наук, доцента РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области этот показатель составляет более 70%, тогда как в целом по стране он равен примерно 8% от общего числа и 12,2% от вторичного рынка. В Москве и Центральной России доля вообще не превышает и 1%, подчеркнул специалист.

По его словам, подобные меры актуальны там, где показатель равен 20–30% и более. Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей, предположил Тимофеев.



(Показатель транспортного риска. – Прим. ред.) показывает, что праворульных в ДТП становится в 2,4 раза больше леворульных, и чаще всего это тяжелые лобовые столкновения при обгоне, так как водитель на праворульной машине "не видит" авто.

Александр Тимофеев кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова показывает, что праворульных в ДТП становится в 2,4 раза больше леворульных, и чаще всего это тяжелые лобовые столкновения при обгоне, так как водитель на праворульной машине "не видит" авто.

Ранее Минтранс решил провести комплексное исследование рисков, связанных с праворульными машинами. Однако в ведомстве подчеркнули в разговоре с РИА Новости, что о запрете таких машин в РФ речи не идет.

Об этом же заявили и в Госдуме. Зампред комитета по транспорту Юрий Григорьев пояснил, что конкретные меры будут принимать аккуратно и с учетом интересов граждан.

Предусмотреть разницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Существуют требования к учебному автомобилю: если праворульная модель туда попадает, ограничений для ее эксплуатации не существует и сейчас, обратил внимание в беседе с Москвой 24 автоэксперт Андрей Ломанов.

"При этом не уверен, что это правильно, потому что есть правила дорожного движения и они предусмотрены для левого руля. К тому же для обучения на правый руль нужно составлять новые регламенты, которые будут предусматривать их разницу с леворульными автомобилями", – отметил он.

Один из основных нюансов в вопросе езды на праворульных автомобилях – из-за технических особенностей они светят не на обочину, а на встречную полосу. Кроме того, есть проблемы с обзором, потому что российские дороги рассчитаны на левый руль. При перестроениях, маневрировании и на круговых движениях удобнее, когда руль слева, обратил внимание Ломанов.





Андрей Ломанов автоэксперт Все правила написаны именно под левый руль. Но это не значит, что на праворульных машинах ездить нельзя – просто есть особенности. Владелец через пару дней привыкает и не создает аварийных ситуаций. Переучиваться очень легко.

Ситуацию со сменой положения руля Ломанов сравнил с переходом от механической коробки передач к автоматической – понадобится немного времени, чтобы адаптироваться. Если же человек начинает учиться с нуля на праворульном автомобиле, он просто привыкнет к нему с самого начала.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24 согласился, что в случае внедрения таких курсов речь должна идти о регионах Дальнего Востока, а также Сибири, где эти автомобили тоже популярны. Однако в целом он усомнился в необходимости подобных мер.

"Мне кажется, до этого вопрос не возникал – система регулировалась сама собой", – добавил эксперт.

Альтернативами праворульным машинам в этих регионах в большинстве своем становятся модели "АвтоВАЗа" и китайских заводов.

"Убедить их, что тот же производитель из КНР надежнее, сложно, а стоимость его машин – 2,5 миллиона рублей минимум. В то же время праворульные японские автомобили могут стоить меньше 1 миллиона, а запас прочности – на несколько лет вперед", – сказал Хайцеэр.



(китайские авто. – Прим. ред.) интереснее выглядят и по интерьеру, и по экстерьеру, но покупатель предпочитает простую надежную вещь, к которой привык. Мало того, огромный рынок новых и б/у запчастей из Японии позволяет менять сломанные недорого, причем даже узлами и агрегатами. Это куда более доступно по сравнению с обслуживанием китайских машин.

Ян Хайцеэр вице-президент НАС Ониинтереснее выглядят и по интерьеру, и по экстерьеру, но покупатель предпочитает простую надежную вещь, к которой привык. Мало того, огромный рынок новых и б/у запчастей из Японии позволяет менять сломанные недорого, причем даже узлами и агрегатами. Это куда более доступно по сравнению с обслуживанием китайских машин.

При этом Хайцеэр напомнил, что леворульные японские автомобили официально в страну не поставляются, но и в прежние времена разница в цене между ними и праворульными аналогами была практически вдвое. Поэтому жители Дальнего Востока или Сибири предпочитают второй вариант.

Ситуацию может изменить появление достойных альтернатив: адекватных по цене, надежных и недорогих в плане содержания, резюмировал он.

