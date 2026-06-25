Автоэксперт Попов связал "бензиновую тревожность" с автомобильной зависимостью

Специалисты начали диагностировать у россиян "бензиновую тревожность" на фоне новостей о колебаниях в поставках топлива, сообщили СМИ. Как не поддаться панике, читайте в материале Москвы 24.

Непредсказуемое будущее

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Психологи начали диагностировать у россиян "бензиновую тревожность" из-за новостей о ситуации с топливом. Отмечается, что в основе лежит страх остаться без бензина в баке, а впоследствии – и без транспортного средства, то есть потерять привычный уровень жизни. По данным СМИ, пока зафиксировано три подобных случая.

По мнению психолога, специалиста по личностным психотипам Алисы Метелиной, организм воспринимает вероятность ограничения мобильности как угрозу безопасности, даже если нет реального риска остаться без бензина. Само появление новых правил и непредсказуемость будущего может угнетать, отметила она в разговоре с Москвой 24.

Эксперт уверена, что в основе такой тревожности лежит физиологический стресс, а именно реакция организма "бей и беги".





Алиса Метелина психолог, специалист по личностным психотипам На фоне новостей повышается гормон адреналин и подключается паника. В этот момент человек может решиться на необдуманные поступки.

Эксперт добавила, что нервное состояние может подкреплять смена дофамина и кортизола.

"Дофамин – когда удается наполнить полный бак. Далее подключается кортизол – когда уровень бензина естественно начинается снижаться. Психика получает своего рода американские горки", – добавила психолог.

При появлении необоснованной паники нужно стараться переключить внимание с тревожных новостей на повседневные задачи. Также важно фильтровать информационное поле, оставив только официальные источники и те, которые вызывают доверие. Посты и публикации в социальных сетях с громкими заголовками лучше не читать, посоветовала психолог.

Тем, кто уже столкнулся с паникой, стоит попробовать дыхание "по квадрату": каждый этап – вдох, задержку дыхания, выдох и снова задержку – поделить на равные циклы, например по 4 секунды. Для достижения эффекта нужно дышать по такой схеме 2–3 минуты.





Алиса Метелина психолог, специалист по личностным психотипам Эта техника поможет стабилизировать эмоциональное состояние, потому что сознание и тело – это единая система. Когда человек находится в тревоге, в панике, то первое, что его выдает, – это как раз дыхание: оно становится быстрым и поверхностным. Глубокие вдохи и выдохи, а также равномерные паузы между ними как бы говорят организму, что все под контролем.

Если организм отреагировал на "бензиновую тревожность" агрессией, то помогут физические упражнения, особенно если в них задействованы мышцы ног и стоп, чтобы почувствовать опору под ногами. "Выжечь" лишний адреналин, нормализовать состояние и снять внутреннее напряжение позволят бег, прыжки и приседания, добавила эксперт.

Сменить стиль вождения

Современное поколение сильно зависимо от автомобиля, поэтому может воспринимать необходимость сократить количество поездок действительно тяжело, отметил в разговоре с Москвой 24 эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.





Дмитрий Попов эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Это не "бензиновая тревожность", а автомобильная зависимость. В 1980-е и 1990-е годы уровень автомобилизации был около 27 автомобилей на 1 000 человек, а сейчас каждый второй в автомобиле. Без машины все прекрасно жили и ездили на городском транспорте, и трагедий не случалось.

Эксперт отметил, что следование простым правилам поможет избежать паники. Например, стоит обратить внимание на программы лояльности или кешбэк, который предлагают ряд банков и АЗС, позволяя сэкономить при покупке топлива.

"Для собственного спокойствия достаточно иметь небольшой аварийный запас бензина в багажнике, чтобы не остаться без топлива в дороге. Однако паниковать из-за горючего ежедневно не имеет смысла", – подчеркнул специалист.

Кроме того, четкое распределение времени пользования автомобилем поможет сэкономить топливо. Например, часть маршрута можно проехать на машине, а часть – на общественном транспорте. Для жителей крупных городов передвижение на пассажирском транспорте в целом станет неплохим выходом из ситуации, отметил эксперт.

Также стоит сменить технику вождения: не нажимать резко на газ и не тормозить в последний момент, ускоряться также нужно плавно. Это позволит в полтора раза сократить потребление топлива, подсказал Попов.

А вот нашумевшие таблетки-присадки специалист назвал главным мифом, связанным с сокращением использования бензина. Входящие в состав спирты попросту не способны с этим справиться, заключил автоэксперт.