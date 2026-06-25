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25 июня, 09:33

Общество

Психологи начали диагностировать у россиян "бензиновую тревожность"

Фото: 123RF.com/saskekun

Психологи начали диагностировать у россиян "бензиновую тревожность" на фоне нестабильной ситуации с топливом в стране, сообщает Baza.

Таким названием специалисты между собой называют схожее состояние у своих пациентов. Пока что "бензиновую тревожность" обнаружили у трех мужчин – они приходили к психологу, чтобы сообщить о своих проблемах, однако в результате выяснялось, что самым главным был страх остаться без автомобиля из-за ситуации с топливом.

Для мужчин это означало не только отказаться от привычного образа жизни, но и удар по их уверенности в себе, из-за чего они становились более тревожными. Однако психологи также отмечают, что пациентам помогает переключение на другие вещи или новости, где компании указывают на то, что топливо не исчезнет.

Ранее сообщалось, что средние цены на бензин в России в период с 15 по 22 июня увеличились на 2 рубля 9 копеек, а один литр сейчас стоит 71,2 рубля. В среднем цены на бензин АИ-92 выросли на 2 рубля 13 копеек, а на АИ-98 цены поднялись на 1 рубль 13 копеек.

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