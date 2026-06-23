Эксперт Попов предостерег автовладельцев от покупки таблеток-присадок для экономии бензина

Продажи таблеток-присадок для экономии топлива увеличились в 2,5 раза за неделю в России, сообщили СМИ. Что представляет собой "волшебное лекарство" и экономит ли оно бензин на самом деле, разбиралась Москва 24.

"Деньги на ветер"

Фото: телеграм-канал Baza

Продажи таблеток-присадок для снижения расхода автомобильного топлива резко выросли в России – в 2,5 раза за последнюю неделю, сообщил телеграм-канал Baza.

Некоторые производители утверждают, что с помощью такого продукта АИ-92 превращается в АИ-95. Если верить продавцам с маркетплейсов, подобные средства в целом улучшают сгорание бензина и стабилизируют работу двигателя. Одна упаковка из 10 таблеток рассчитана на 200 литров топлива, а стоимость варьируется от 700 до 1 500 рублей.

Согласно описанию, активные компоненты "чудо-средств" – катализаторы горения, предотвращающие накопление сажи и копоти и одновременно удаляющие уже имеющиеся загрязнения без засорения фильтра. Присадка якобы очищает форсунки от нагара и отложений, позволяя им работать на полную мощность и обеспечивая оптимальное сгорание топлива. По заверению продавцов, дополнительно средство помогает продлить моторесурс двигателя. Уточняется, что модификатор можно добавить в заправочный пистолет или прямо в бак автомобиля "даже в условиях зимы".

Однако отзывы покупателей различаются. Например, одни жалуются на средство, поскольку его использование привело к поломкам, и чаще всего страдали форсунки. Другие скептически относятся к такой "чудо-таблетке", предположив, что это "плацебо для двигателя".

"Высокая цена и никакого эффекта", "результата не увидел, деньги на ветер", "заказывал несколько раз, но сложно сказать про какие-то изменения. Движок вроде работает ровно, но мощности как таковой не прибавилось", написали пользователи Сети.

При этом, по другим отзывам, расход топлива не снизился, но динамика автомобиля якобы улучшилась.

Секреты экономии

Фото: depositphotos/AndreyPopov деп

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов опроверг в разговоре с Москвой 24 какую-либо пользу "таблеток" для авто. По его словам, подобные средства не помогут сэкономить топливо, поскольку смесь воздуха и бензина поступает в рабочий объем цилиндра в строго определенном соотношении, а расход зависит от циклов двигателя.

"Уменьшить количество топлива, заполняющего рабочий объем, невозможно. Таблетки, которые продают для экономии, – это, скорее, успокаивающие средства для владельцев, склоняющие их к более экономичному стилю вождения. Он характеризуется следующими моментами: не совершать резких ускорений (при нажатии на газ через инжектор идет мощная подача топлива для богатой смеси) и плавно сбавлять скорость (не давить на газ до последнего и не тормозить в последний момент)", – отметил он.

Такой подход позволит сэкономить больше бензина, чем использование любых добавок. При более низкой скорости смесь становится беднее, обороты снижаются, а значит, расход топлива уменьшается. Помимо этого, понять, из чего именно состоит присадка, достаточно сложно.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Возможно, в составе этой таблетки есть сухой спирт, небольшое количество которого повышает эффективность горения и скорость сгорания. Также, вероятно, она несколько приподнимает октановое число, что позволяет немного сэкономить при сохранении динамических характеристик. Но это микроскопическая выгода.

При этом на сегодняшний день существует множество присадок, способных "превратить" АИ-92 в АИ-95.

"Но если бы они действительно делали это, то получался бы и 98-й. Таким образом, это только маркетинг. Менеджеры заправок порой и так добавляют присадки, чуть-чуть повышающие октановое число на 1–2 единицы (92-й может стать 93-м). А на многих заправках страны 92-й на самом деле 89-й (в одном месте я видел и 88-й)", – подчеркнул Попов.

Он подчеркнул, что в любом случае присадки – спирты и другие химические компоненты – улучшают динамические свойства бензина, но не приводят к снижению расхода топлива.

"Ситуацию можно сравнить с чаем: объем стакана всегда один, но можно добавить соду, чтобы заварка была темнее. В итоге заварки требуется меньше, но объем воды останется тот же", – пояснил эксперт.

Он напомнил, что некоторые химические инновации тоже выходят водителям боком. Например, антидождь, дающий эффект несмачиваемости лобового стекла.

"Только после использования выясняется, что брызги летят и на крышу, она перестает быть смачиваемой, и через месяц образуется толстый слой пыльной корки", – заключил Попов.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предупредил, что использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту.

"Последствия могут быть разными: способна пострадать топливная система, осадки и отложения могут попасть в камеру сгорания и масло, а это отложения в моторе", – рассказал эксперт Москве 24.





Антон Шапарин вице-президент НАС Минимум – может пострадать топливный фильтр, максимум – это капремонт двигателя. Цены будут зависеть от самого автомобиля.

Эксперт подчеркнул, что в условиях колебаний на топливном рынке различные мифы, например про эффективность таблеток-присадок, способствуют активизации мошенников, которые пытаются нажиться на доверчивости водителей.