ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сумму более 5,5 млрд рублей

Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба России обнаружила картельный сговор в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сумма которого превысила 5,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о торгах на выполнение работ, которые проводились для нужд учреждений пяти городских округов Подмосковья – Подольска, Щелкова, Мытищ, Долгопрудного и Талдомского. Мероприятия включали реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, строительство и модернизацию объектов теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения.

В аукционах участвовали ООО "Московская областная инженерная компания", ООО "ПроектСтройМонтаж", ООО "Региональная строительная производственная компания" и ООО "Время". Все они, как выяснили в федеральной службе, координировали свои действия на торгах, благодаря чему смогли добиться победы с минимальным снижением от начальной максимальной цены.

В результате ФАС возбудила в отношении фирм дела по подозрению в антиконкурентном сговоре.

"Общая сумма начальной максимальной цены контрактов составила 5 585 364 781 рубль. В случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы", – заключили в ведомстве.

Еще одно дело ФАС ранее открыла против нефтетрейдеров "Солид-товарные рынки", "Агроторг Юг" и "Хансел". Они подозреваются в координации действий на биржевых торгах, что могло поспособствовать необоснованному росту цен на бензин и дизельное топливо.

Специалисты ведомства выявили в действиях нефтетрейдеров признаки антиконкурентного соглашения для получения крупного дохода в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам.