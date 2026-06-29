Ветераны СВО пообщались с участниками марафона "Города-герои – города героев"

Фото: МАХ/"Московская городская Дума"

Участник СВО Александр Шелковой, а также участник СВО, исполнительный секретарь местного окружного отделения партии "Единая Россия" Эльдар Шарипов вышли на связь с участниками марафона "Города-герои – города героев", передает корреспондент Агентства "Москва".

"Сегодня в России памятная дата – 29 июня. В этот день мы вспоминаем партизанское и подпольное движение. Именно такие даты и объединяют нас, и говорят о том, что преемственность поколений – она есть, она жива, что подтверждает наш марафон, автопробег "Города-герои – города героев". <...> Это уже шестая сессия, и очень важно, что мы на всем – с момента старта – контролируем и поддерживаем связь с нашими ребятами, которые проходят по дорогам ополченцев, которые подарили нам светлое будущее", – сказал Шелковой.

Также Шарипов отметил значимость данного марафона.

"Хотелось бы отметить, что, действительно, такой масштабный патриотический марафон, он очень важен, он объединяет города-герои и самих героев: героев Великой Отечественной войны и нынешних участников СВО, Героев России, которые сейчас принимают участие в автопробеге. И вот, как здесь отмечалось, что сами участники автопробега для себя узнают что-то новое", – добавил он.

Председатель Московской городской думы, инициатор проекта "Города-герои – города героев" Алексей Шапошников рассказал про работу ситуационно центра.

"Ситуационный центр марафона "Города-герои – города героев. Дорогами народных ополченцев" в ежедневном режиме на связи с экипажами западного, южного и северного маршрутов. Сегодня с нами работают ветераны специальной военной операции, которые принимают самое активное участие в реализации проекта", – отметил парламентарий.

Также он уточнил, что проект проходит в точном соответствии с намеченным графиком.

"Участники марафона уже перешагнули экватор и проехали сотни километров, выполняя свою высокую миссию – прославление подвига народных ополченцев, укрепление связи поколений. Позади – десятки встреч в городах-героях, которые снова стали точками сборки общей истории. Напомню, что в составе экипажей Герои России и СССР, ветераны СВО, представители женского движения "Единой России" и "Молодой гвардии Единой России", – добавил Шапошников.

Депутат назвал марафон живой летописью сохранения исторической памяти.

"Наш патриотический проект был отмечен на самом высоком уровне – президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, а старт западного маршрута состоялся в рамках XIII Форума регионов России и Белоруссии", – отметил он.

Ранее экипажи западного маршрута марафона "Города-герои – города Героев" стартовали из Минска. Торжественная церемония старта состоялась на площади Победы в рамках XIII Форума регионов Белоруссии и России. На маршруте марафона предусмотрены остановки на памятных местах, связанных с подвигами и судьбами народных ополченцев.

