Макрон вновь появился на публике в солнцезащитных очках

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Французский президент Эммануэль Макрон опять появился на публике в солнцезащитных очках. В этот раз его запечатлели в таком образе во время встречи с оманским султаном Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом. Об этом сообщает Reuters.

Политики 29 июня проводят переговоры в Париже в Елисейском дворце.

Пользователи Сети не смогли обойти вниманием внешний вид Макрона, он опять стал поводом для шуток. Одни задались вопросом, почему политик вновь спрятал глаза, другие предположили, что жена опять дала ему пощечину.

"Видимо ему вновь досталось от (супруги. – Прим. ред.) Брижит", – написал один из комментаторов, передает "Газета.ру".

В начале 2026 года Макрон воспользовался очками во время мероприятия, посвященного институциональному будущему Новой Каледонии. Политик объяснил, что это временная мера.

До этого он выступал перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе с лопнувшим сосудом в глазу. Сам Макрон попытался оправдаться тем, что его внешность можно воспринять как отсылку к "глазу тигра в начале года", что означает целеустремленность.