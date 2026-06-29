Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 16:02

Политика

Макрон вновь появился на публике в солнцезащитных очках

Фото: Getty Images/Corbis/Antoine Gyori

Французский президент Эммануэль Макрон опять появился на публике в солнцезащитных очках. В этот раз его запечатлели в таком образе во время встречи с оманским султаном Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом. Об этом сообщает Reuters.

Политики 29 июня проводят переговоры в Париже в Елисейском дворце.

Пользователи Сети не смогли обойти вниманием внешний вид Макрона, он опять стал поводом для шуток. Одни задались вопросом, почему политик вновь спрятал глаза, другие предположили, что жена опять дала ему пощечину.

"Видимо ему вновь досталось от (супруги. – Прим. ред.) Брижит", – написал один из комментаторов, передает "Газета.ру".

В начале 2026 года Макрон воспользовался очками во время мероприятия, посвященного институциональному будущему Новой Каледонии. Политик объяснил, что это временная мера.

До этого он выступал перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе с лопнувшим сосудом в глазу. Сам Макрон попытался оправдаться тем, что его внешность можно воспринять как отсылку к "глазу тигра в начале года", что означает целеустремленность.

Читайте также


политиказа рубежом

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика