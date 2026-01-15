Макрон появился на публике c лопнувшим сосудом в глазу

Фото: AP Photo/Pool/Philippe Magoni

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе с лопнувшим сосудом в глазу, что вызвало обсуждения в Сети. Встреча транслировалась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.

В интернете пользователи стали обсуждать причину такого внешнего вида французского лидера. Одна из самых ироничных версий предполагает, что Макрон мог вновь стать жертвой домашнего насилия.

Сам глава государства попытался оправдаться тем, что его внешность можно воспринять как отсылку к "глазу тигра в начале года", что означает целеустремленность.

В мае 2025 года в Сети появились кадры, на которых после открытия президентского самолета жена Макрона Брижит ударила его по губам. Подлинность видеозаписи подтвердили в Елисейском дворце и назвали произошедшее "супружеской ссорой". В свою очередь, Макрон сказал, что инцидент произошел, когда он решил "немного подурачиться" с супругой.