Песков: если жена дает пощечину мужу, это не просто так

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя пощечину, полученную французским лидером Эммануэлем Макроном от своей супруги Брижит, заявил, что это происходит не просто так. Такое заявление он сделал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, который опубликовал отрывок этого разговора в своем телеграм-канале.

Песков назвал некорректным обсуждение семейных дел президента Франции и его супруги.

"С другой стороны, если жена дает пощечину своему мужу, она никогда просто так это не делает. Но это не наше дело", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Информация о том, что жена Макрона дала пощечину мужу, появилась 26 мая. Инцидент произошел во время их рабочей поездки во Вьетнам и спровоцировал широкий резонанс в Сети.

На появившихся в Сети кадрах видно, как после открытия двери президентского самолета супруга лидера Франции наносит ему удар по губам. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец, который назвал произошедшее "супружеской ссорой".

Сам Макрон сообщил, что инцидент произошел в тот момент, когда он решил "немного подурачиться" с супругой перед началом турне.

