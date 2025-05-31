Трамп дал совет Макрону после инцидента с пощечиной от жены

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рекомендовал французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и его жене Брижит избегать выяснения отношений на публике. Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

Трамп отметил, что не знаком с деталями инцидента, но порекомендовал Макрону "убедиться в том, что все двери закрыты" прежде чем выяснять отношения. Также он добавил, что звонил президенту Франции после случившегося, тот заверил, что в его семье все хорошо.

Информация о том, что жена Макрона дала ему пощечину, появилась 26 мая. Инцидент произошел во время рабочей поездки пары во Вьетнам и вызвал широкий резонанс среди общественности.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как после открытия двери президентского самолета супруга президента наносит ему удар по губам.

Позже Елисейский дворец назвал "супружеской ссорой" инцидент с полученной президентом Франции Эммануэлем Макроном пощечиной от жены Брижит. Близкий друг французского лидера рассказал, что инцидент произошел в тот момент, когда Макрон с супругой решил "немного подурачиться" перед началом турне.