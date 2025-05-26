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26 мая, 13:41

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Елисейский дворец назвал супружеской ссорой пощечину Макрону от жены

Елисейский дворец объяснил, почему жена Макрона дала ему пощечину

Фото: X.com/EllaKelian

Елисейский дворец назвал "супружеской ссорой" инцидент с полученной президентом Франции Эммануэлем Макроном пощечиной от жены Брижит. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на RMC.

Близкий друг французского лидера рассказал, что инцидент произошел в тот момент, когда Макрон с супругой решил "немного подурачиться" перед началом турне.

Информация о том, что жена Макрона дала пощечину мужу, появилась 26 мая. Инцидент произошел во время рабочей поездки пары во Вьетнам и вызвал широкий резонанс среди общественности.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как после открытия двери президентского самолета супруга французского лидера наносит ему удар по губам. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

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