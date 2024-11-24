WP: разногласия в команде Трампа приводят к ругани и рукоприкладству

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Противоречия между участниками команды избранного президента США Дональда Трампа зачастую приводят к ругани и рукоприкладству. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники.

К примеру, один из руководителей команды республиканца Говард Латник, выдвинутый на пост министра торговли, недавно отказался пустить на совещание в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна. Тот, в свою очередь, оттолкнул Латника локтем.

Кроме того, одна из глав предвыборной кампании Трампа Сьюзан Уайлс, которую тот выдвинул на пост главы аппарата сотрудников Белого дома, во время выступления на встречах требовала покинуть помещение людей, "которым там не рады".

Издание указывает и на регулярную критику избранного вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес помощницы бывшего главного политстратега Трампа Стивена Бэннона.

По информации журналистов, сам Трамп не считает конфликты в своем окружении серьезной проблемой. Источник газеты также добавил, что текущие ссоры в команде республиканца не сравнятся с теми распрями, которые были после его первой победы на выборах в 2016 году.

Ранее американские СМИ уже сообщали о том, что бизнесмен Илон Маск и Борис Эпштейн устроили скандал из-за назначений на государственные посты. Инцидент случился в резиденции в Мар-а-Лаго.

Маск спросил, не слишком ли большое влияние имеет Эпштейн, подразумевая, в частности, назначение главой Минюста Мэтта Гетца, а советником по юридическим вопросам Уильяма Макгинли. Советник Трампа разозлился из-за сомнений миллиардера в квалификации его кандидатов.