Суд отложил приговор Трампу по делу о подделке документов

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Суд в Нью-Йорке перенес дату вынесения приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подделке деловой документации, передает The New York Times.

Отмечается, что суд дал возможность адвокату Трампа подать апелляцию на вынесенное решение. Крайний срок подачи ходатайства – 2 декабря, а ответ от прокуратуры должен быть получен до 9 декабря.

Согласно обвинению, в 2006 году Трамп вступил в интимные отношения с порноактрисой Сторми Дэниелс. В 2016 году юрист политика Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов за то, чтобы она не рассказывала об этом.

После избрания на пост президента Трамп компенсировал Коэну эти расходы, выдав их за оплату юридических услуг. Общая сумма по чекам составила 420 тысяч долларов.

В мае текущего года присяжные в суде Нью-Йорка признали Трампа виновным в рамках уголовного дела о фальсификации деловой документации по всем 34 пунктам обвинения. Сам Трамп назвал решение жюри "позором", вновь заявил о своей невиновности и пообещал "бороться до конца".