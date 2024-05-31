CNN: присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации

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Присяжные в суде Нью-Йорка признали экс-президента США Дональда Трампа виновным в рамках его первого уголовного дела о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает телеканал CNN.

Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Следующим этапом в судебном процессе после вердикта присяжных является приговор. Его вынесение состоится 11 июля. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы.

Сам Трамп назвал решение жюри "позором", вновь заявил о своей невиновности и пообещал "бороться до конца". Он также выразил мнение, что к решению жюри причастна администрация действующего президента США Джо Байдена, которая хочет "навредить политическому оппоненту".

Между тем Нью-Йоркский суд уже более месяца слушает дело о фальсификации деловой документации в отношении бывшего президента.

Ранее сообщалось, что прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу Трампа. Он обвиняется в подлоге документов по 34 пунктам, сам же политик не признал вину ни по одному из них.

Прокуроры считают, что политик с помощью денежных выплат двум женщинам за молчание об их связи, пытался повлиять на исход победоносных для него выборов в 2016 году.

Трампа формально арестовали в суде в Нью-Йорке 4 апреля. После завершения судебного заседания арест был снят, явка Трампа в суд продлилась около 2 часов.