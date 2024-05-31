Песков назвал обвинения против Трампа попыткой устранить соперников

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Обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа представляются попытками действующих американских властей устранить своих политических соперников любыми методами. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Газета.ру".

Представитель Кремля обратил внимание, что российские власти остаются недовольны, когда зарубежные страны комментируют решения судов РФ. В связи с этим Москва старается избегать заявлений по поводу судебных решений в третьих странах, в том числе в ситуации с Трампом.

"Мы знаем, что решение суда еще будет оглашено, оно еще не оглашалось. Но если в целом говорить про Трампа, то, что там идет фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, – это очевидно", – отметил он.

Песков также подчеркнул, что весь мир может увидеть это невооруженным взглядом.

По поводу дела экс-президента США также высказался политолог Геворг Мирзаян. Он счел, что возможность вынесения Трампу обвинительного приговора является давлением не на него самого, а на простых граждан Штатов.

"Это давление на два других сегмента людей. Во-первых, на республиканскую элиту, которой угрожают, что, смотрите, могут посадить вашего кандидата до выборов. Они же должны его выбрать как раз в середине июля кандидатом от Республиканской партии. И, во-вторых, это давление на избирателей. Причем не столько избирателей – трампистов, сколько на избирателей – беспартийных", – пояснил он в эфире радио КП.

Ранее представитель Белого дома, специальный помощник президента США Джо Байдена Иан Сэмс после вынесения вердикта присяжных по делу экс-президента Штатов заявил о верховенстве закона. При этом давать какие-либо еще комментарии по этому поводу представитель американских властей отказался.

Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным по всем 34 обвинениям в рамках его первого уголовного дела о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс. Вынесение приговора состоится 11 июля, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных ему обвинений составляет 136 лет лишения свободы.