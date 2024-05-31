Белый дом заявил о верховенстве закона в ответ на вердикт по делу Трампа

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Белый дом заявил о верховенстве закона после вынесения вердикта присяжных по делу экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил представитель Белого дома, специальный помощник президента США Джо Байдена Иан Сэмс.

"Мы уважаем верховенство закона", – приводит его слова РИА Новости.

Он также отказался давать дополнительные комментарии по данному вопросу. Трамп стал первым экс-президентом в истории США, приговоренным к уголовной ответственности.

Ранее жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным по всем 34 обвинениям в рамках его первого уголовного дела о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс. Вынесение приговора состоится 11 июля, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных ему обвинений составляет 136 лет лишения свободы.

Сам же политик заявил, что к решению жюри, которое он назвал "позорным", причастна администрация Байдена, которая хочет "навредить политическому оппоненту".

Прокуроры считают, что Трамп с помощью денежных выплат двум женщинам за молчание об их связи, пытался повлиять на исход победоносных для него выборов в 2016 году. Он обвиняется в подлоге документов по 34 пунктам, сам же политик не признал вину ни по одному из них.