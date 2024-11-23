WSJ: экс-советник Трампа по внутренней политике Роллинc может возглавить Минсельхоз США

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Экс-советник избранного президента США Дональда Трампа по внутренней политике Брук Роллинс может стать руководителем Министерства сельского хозяйства государства. О запланированном выдвижении кандидата Трампом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

В данный момент Роллинс занимает пост главы организации "Америка прежде всего", которая поддерживает политику Трампа. Трамп также рассматривал кандидатуру Роллинс на должность главы аппарата сотрудников Белого дома.

Как сообщает издание, помимо Роллинс, на должность министра сельского хозяйства рассматривалась кандидатура Келли Леффлер, которая ранее была сенатором Конгресса США. Однако, как ожидается, Трамп сделает выбор в пользу своего бывшего советника. В случае одобрения кандидатуры Роллинс, ее должен будет утвердить Сенат.

47-й президент Штатов уже заявил о планах назначить Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Сенатор Марк Рубио при Трампе, как ожидается, займет пост госсекретаря США.

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должности, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).