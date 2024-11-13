Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 23:58

Политика

Трамп выдвинул конгрессмена Гетца на пост генпрокурора и главы Минюста США

Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что выдвигает конгрессмена Мэтта Гетца на пост генпрокурора – главы Минюста. Об этом пишет РИА Новости.

"Большая честь сообщить, что конгрессмен Мэтт Гетц номинирован на должность генпрокурора США", – указано в распространенном заявлении Трампа.

Избранный президент США выразил надежду, что Гетц защитит границы страны, разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст.

Трамп после победы на выборах уже начал формировать свой будущий кабинет. Так, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Cенатор Марк Рубио при Трампе займет пост госсекретаря США.

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должность, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).

Трамп хочет сделать главой Пентагона телеведущего Fox News Пита Хегсета

Читайте также


политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика