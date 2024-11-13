Трамп выдвинул конгрессмена Гетца на пост генпрокурора и главы Минюста США

Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что выдвигает конгрессмена Мэтта Гетца на пост генпрокурора – главы Минюста. Об этом пишет РИА Новости.

"Большая честь сообщить, что конгрессмен Мэтт Гетц номинирован на должность генпрокурора США", – указано в распространенном заявлении Трампа.

Избранный президент США выразил надежду, что Гетц защитит границы страны, разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст.

Трамп после победы на выборах уже начал формировать свой будущий кабинет. Так, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Cенатор Марк Рубио при Трампе займет пост госсекретаря США.

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должность, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).

