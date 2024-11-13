NYT: спецпрокурор Смит, который вел уголовные дела против Трампа, уйдет в отставку

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Спецпрокурор Джек Смит, который вел против избранного президента США Дональда Трампа уголовные дела о незаконном хранении секретных документов и о попытке вмешательства в выборы, планирует подать в отставку до его инаугурации, передает газета New York Times со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, Смит постарается опередить Трампа, который ранее обещал уволить спецпрокурора сразу после своего возвращения в Белый дом. Отмечается, что вместе со спецпрокурором в отставку уйдут и другие члены его команды.

В августе Смит передал в суд Вашингтона очередное обвинительное заключение против Трампа, который обвинялся в сговоре с целью обмана США, противодействии и попытке противодействия официальным процедурам, сговоре для противодействия официальным процессам и заговоре против права.

Представляя новое обвинительное заключение, Смит настаивал на необходимости привлечь республиканца по тем же статьям, по которым уже шло разбирательство в суде.

По данным СМИ, на фоне победы Трампа в президентских выборах министерство юстиции США рассматривает возможность прекращения федеральных уголовных дел, возбужденных против него. Это планируется сделать до его вступления в должность, поскольку действующие правила ведомства запрещают преследовать находящегося у власти президента.

Так, 8 ноября стало известно, что суд в Вашингтоне уже приостановил дело о вмешательстве в выборы против Трампа.