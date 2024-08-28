Новое обвинение против Трампа передано в суд США

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Спецпрокурор Джек Смит передал в суд Вашингтона очередное обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Уточняется, что обвинение повторяет уже имеющееся в суде американской столицы, в рамках которого Трампа обвиняют в сговоре с целью обмана США, противодействии и попытке противодействия официальным процедурам, сговоре для противодействия официальным процессам и заговоре против права.

Отмечается, что, представляя новое обвинительное заключение, Смит настаивает на необходимости привлечь экс-главу Белого дома по тем же статьям, по которым уже идет разбирательство в суде.

"Несмотря на проигрыш на выборах, подзащитный, который занимал пост президента, намеревался остаться у власти. Более чем два месяца после дня выборов он распространял ложь о том, что результат выборов определило мошенничество, а он победил", – заявил спецпрокурор.

Сам Трамп уже успел отреагировать на новое обвинительное заключение, заявив, что оно призвано отвлечь американцев от катастроф, которые навлекла на страну нынешняя администрация.

"Среди этих катастроф – вторжение нелегальных мигрантов через границу, преступность мигрантов, безудержная инфляция, угроза третьей мировой войны и многое другое", – цитирует Трампа ТАСС.

В начале июля Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

Также было отменено решение апелляционного суда, постановившего до этого, что у Дональда Трампа нет иммунитета от юридического преследования в деле о незаконных попытках сохранить власть.

Трамп назвал данное решение Верховного суда большой победой для демократии.