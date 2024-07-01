Трамп назвал большой победой решение суда о его частичном иммунитете

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал большой победой для демократии решение Верховного суда страны, который признал за политиком частичный иммунитет за действия, относящиеся ко времени его президентства.

"Это большая победа для нашей конституции и для нашей демократии. Горд быть американцем!" – написал бывший глава Белого дома в своей соцсети Truth Social..

Ранее Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

Также было отменено решение апелляционного суда, постановившего до этого, что у Дональда Трампа нет иммунитета от юридического преследования в деле о незаконных попытках сохранить власть.