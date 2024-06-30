Байден признался жене, что не знает, что произошло на его дебатах с Трампом

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Президент США Джо Байден признался своей жене Джилл, что не понимает, что случилось на его дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"После дебатов прошлым вечером он сказал: "Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло", – рассказала она.

Первая леди также заявила, что Байден также сказал ей, что чувствовал себя не очень хорошо.

При этом Байден собирается участвовать во втором туре дебатов с Трампом в сентябре. По мнению представителей предвыборного штаба демократов, неудачный исход первого тура дебатов не должен лишать президента права баллотироваться на второй срок.

Действующий президент США также признал свои ошибки на дебатах. Байден подчеркнул, что он уже "немолодой человек" и отметил, что не может ходить так же легко, как раньше, и говорить так же гладко, как раньше.