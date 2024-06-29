Байден после провала дебатов с Трампом признал, что не так хорош в них, как раньше

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Президент США Джо Байден признал свои неудачи на прошедших теледебатах против экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом он заявил на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании, трансляция велась на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что он уже "немолодой человек" и признал, что не может ходить так же легко, как раньше, и говорить так же гладко, как раньше.

"Но я знаю, что я знаю. Я умею говорить правду. Я знаю, что хорошо, а что плохо", – высказался он.

По мнению действующего президента США, Трамп представляет "настоящую угрозу" для страны и угрожает демократии. Байден также заявил, что в отличие от Трампа, он продолжит противостоять "таким диктаторам как Владимир Путин", так как Америка не склонится ни перед кем и никогда.

Байден собирается участвовать во втором туре дебатов с Трампом в сентябре. По мнению представителей предвыборного штаба демократов, неудачный исход первого тура дебатов не должен лишать президента права баллотироваться на второй срок.

Ранее телеканал CNN заметил, что Байден на прошедших дебатах выглядел невыгодно на фоне Трампа. Он постоянно допускал оговорки, путал цифры и факты. Кроме того, у него были заметны последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.