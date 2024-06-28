CNN: Байден хочет участвовать во втором раунде дебатов после провала в первом

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Президент США Джо Байден собирается участвовать во втором туре дебатов с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом в сентябре. Об этом со ссылкой на представителей предвыборного штаба демократа сообщает CNN.

По их мнению, исход первого тура дебатов не должен лишать президента права баллотироваться на второй срок, поэтому Байден проведет еще тур дебатов с Трампом.

Дебаты Байдена и Трампа прошли 28 июня. По правилам микрофоны участников были выключены до тех пор, пока они не начали говорить. Правило было введено для того, чтобы они не имели возможности перебивать друг друга. Кроме того, участники не могли приносить в студию заранее заготовленные тексты.

В ходе дебатов оппоненты обменялись оскорблениями. Байден заявил, что Трамп является неудачником и лузером. Экс-президент Штатов, в свою очередь, назвал Байдена преступником, отметив, что тот рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером.

Телеканал CNN после дебатов заметил, что Байден на них выглядел невыгодно на фоне Трампа. Он постоянно допускал оговорки, путал цифры и факты. Кроме того, у него были заметны последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.