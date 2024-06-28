CNN: демократы заметили, что Байден выглядит невыгодно на фоне Трампа

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Демократы взволнованы из-за того, как действующий президент и кандидат от их партии Джо Байден выглядел на фоне своего оппонента экс-лидер Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на телеканал CNN.

Дебаты между двумя кандидатами прокомментировали аналитики телеканала, который в Штатах считается продемократическим. Байден постоянно допускал оговорки, путал цифры и факты. Кроме того, у него были заметны последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.

Все это заставило их кандидата невыгодно выглядеть на контрасте с Трампом, заметили демократы.

На дебатах с Трампом Байден также позволил себе публичное оскорбление, назвав своего оппонента неудачником и лузером. Он заявил о низких моральных качествах бывшего президента.

В свою очередь, Трамп назвал Байдена преступником, отметив, что тот рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером после того, как покинет офис. Кроме того, бывший глава Белого дома выразил мнение, что нынешний президент подкуплен Китаем.

