23 мая, 15:57Политика
Байден начал искать специалиста по мемам в предвыборный штаб
Фото: 123RF/gintsivuskansphoto
Предвыборный штаб президента США Джо Байдена объявил о начале поиска специалиста по мемам. Соответствующая вакансия появилась на портале для поиска работы Lever.
В команде главы государства заявили, что нуждаются в менеджере по работе с партнерами, контентом и мемами. В число его обязанностей будет входить поддержание связей с медиа и группами в социальных сетях, которые публикуют мемы.
Среди требований к кандидату названы знание интернет-трендов, умение находить партнеров и предлагать креативные идеи для создания контента. Кроме того, в вакансии указано, что преимуществом станет опыт работы в медиа от двух до четырех лет.
Принятому на работу менеджеру придется сделать повторную прививку от коронавируса и переехать в штат Делавэр.
Ранее Байден заявил, что принял приглашение телеканала CNN на дебаты с бывшим главой государства и своим соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом, который тоже успел дать свое согласие на участие.
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