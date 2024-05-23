Байден начал искать специалиста по мемам в предвыборный штаб

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Предвыборный штаб президента США Джо Байдена объявил о начале поиска специалиста по мемам. Соответствующая вакансия появилась на портале для поиска работы Lever.

В команде главы государства заявили, что нуждаются в менеджере по работе с партнерами, контентом и мемами. В число его обязанностей будет входить поддержание связей с медиа и группами в социальных сетях, которые публикуют мемы.

Среди требований к кандидату названы знание интернет-трендов, умение находить партнеров и предлагать креативные идеи для создания контента. Кроме того, в вакансии указано, что преимуществом станет опыт работы в медиа от двух до четырех лет.

Принятому на работу менеджеру придется сделать повторную прививку от коронавируса и переехать в штат Делавэр.

Ранее Байден заявил, что принял приглашение телеканала CNN на дебаты с бывшим главой государства и своим соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом, который тоже успел дать свое согласие на участие.