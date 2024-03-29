Байден рассказал о просьбах мировых лидеров не допустить победы Трампа на выборах

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Лидеры международного сообщества потребовали от действующего американского президента Джо Байдена не допустить на выборах главы государства США в 2024 году победы бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сказано на сайте Белого дома.

"Почти каждый из мировых лидеров говорит, ты не можешь позволить Трампу победить. Демократия поставлена на карту. Я не такой уж особенный, но я не Трамп", – заявил Байден во время предвыборного визита в Нью-Йорк, где он выступил вместе с экс-президентами США Биллом Клинтоном и Бараком Обамой.

По словам действующего главы государства, Трамп вызывает возмущение у международного сообщества из-за того, что он "отошел" от Североатлантического альянса, а также якобы позволял РФ "делать все, что она хочет".

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с "кровавой баней", если он не победит на президентских выборах. Он считает, что страна сейчас переживает упадок. При этом Трамп пообещал, что сможет все изменить и сделать Америку великим государством.

