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Действующий американский лидер Джо Байден победил на праймериз в штатах Аризона, Иллинойс, Канзас и Огайо. Такой прогноз представило издание Politico.

Согласно оценкам СМИ, в Иллинойсе действующий президент набрал 91,3% голосов избирателей из числа демократов, в Канзасе – 83,8%, в Огайо – 87%, в Аризоне – 90%. Во Флориде руководство партии отказалось от первичных выборов, таким образом передав Байдену голоса всех делегатов, которые будут представлять штат на партийном съезде. Собрание пройдет 19–22 августа в Чикаго.

До этого действующий президент получил поддержку достаточного числа делегатов национального съезда партии демократов. К настоящему времени Байден набрал свыше 2,3 тысячи голосов делегатов.

В начале марта экс-президент Дональд Трамп победил на первичных выборах республиканцев в американских штатах Вирджиния, Вермонт и Северная Каролина. Впоследствии стало известно, что политик лидирует на праймериз еще в восьми штатах.

Позже спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон рассказал, что при переизбрании Трамп будет проводить политику, похожую на его первый срок. По его словам, президентство бывшего американского лидера пройдет в режиме "турбо".

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