Трамп пообещал освободить участников штурма Капитолия в случае победы на выборах

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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на предстоящих выборах главы государства освободить из тюрьмы своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщает ТАСС.

По его словам, его первыми действиями в качестве президента будут закрытие границы и освобождение "незаконно заключенных в тюрьму заложников 6 января".

Ранее сообщалось, что иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах поступили в суды как минимум 16 штатов. Их авторы ссылаются на 14-ю поправку конституции США, согласно которой баллотироваться на пост президента не может человек, причастный к организации мятежей.

Противники Трампа уверены, что мятежом можно считать события вокруг штурма Капитолия в 2021 году. Тем не менее Верховный суд страны заключил, что выполнение 14-й поправки Конституции вправе осуществлять только американский конгресс.

Как отметили авторы статьи, решение Верховного суда США пришлось за сутки до так называемого супервторника, 5 марта, – дня, когда предварительные выборы пройдут сразу в 16 штатах страны, в том числе в Колорадо, где местные власти рассчитывали отстранить Трампа от праймериз.

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