Суд отказал Трампу в отсрочке выплаты 454 млн долларов по делу о мошенничестве

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Судья апелляционного суда Нью-Йорка отказал экс-президенту США Дональду Трампу в отсрочке выплаты штрафа в 454 миллиона долларов по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

Вместе с тем суд согласился временно отложить запрет на занятие Трампом руководящих постов в компаниях Нью-Йорка, а также снять запрет на получение политиком кредитов в банках штата до окончания рассмотрения его апелляции.

В середине февраля суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization.

Сам Трамп сравнил подобное судебное решение с охотой на ведьм. По его словам, он помогал Нью-Йорку в худшие для города времена, однако теперь по вине действующего президента США Джо Байдена мегаполис переполнен нелегальными мигрантами, а радикалы делают все возможное, чтобы прогнать Трампа.

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