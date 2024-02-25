Трамп согласился со словами Путина о предпочтительности Байдена для России

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп согласился с мнением Владимира Путина о том, что Джо Байден на посту главы Белого дома более выгоден России. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что не был удивлен словам Путина о том, что Байден предпочтителен для Москвы из-за своей предсказуемости.

"На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен", – сказал политик.

Он также заявлял, что воспринял как комплимент слова Путина о том, кто лучше для России из возможных американских лидеров. По мнению Трампа, это свидетельствует о том, что с Байденом во главе США "стали насмешкой для всего мира".

Ранее президент США во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско допустил грубое высказывание в отношении Путина. Он назвал российского лидера "сумасшедшим сукиным сыном".

В свою очередь, президент РФ счел подобные высказывания хамскими. При этом глава государства предположил, что американский лидер оскорбил его в связи с заявлениями о "предпочтительном для России" будущем президенте США, которым является как раз Байден. Глава государства объяснил, что Байден не мог его просто поблагодарить.



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