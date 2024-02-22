Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном"

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Американский президент Джо Байден во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско грубо высказался насчет Владимира Путина, сообщает "Радио 1".

"У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения", – заявил Байден.

По словам депутата ГД РФ от Крыма Михаила Шеремета, подобные высказывания можно объяснить лишь старческим маразмом. Как он заявил в беседе с РИА Новости, лидер США, вероятно, впадает в детство и "воспринимает весь мир как песочницу, где только ему позволено играть, а всем остальным отведена роль его игрушек".

Однако он подчеркнул, что "капризного ребенка надо перевоспитывать", поэтому на президентских выборах народ Штатов не должен повторить ошибки и вновь допустить к власти Байдена. Шеремет уверен, что лидера Америки можно сравнить с "голым королем", который проживает в выдуманном мире.

"Большинство здравомыслящих людей во всем мире считают политику Байдена настоящим сумасшествием. Именно Байден является главной угрозой всему человечеству, так как имеет доступ к ядерному чемоданчику", – заключил он.

Ранее президент США уже называл российского коллегу убийцей, а позднее – диктатором. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин никогда не опустится до уровня личных оскорблений.

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