В МИД РФ не увидели перспектив в отношениях РФ и США

Фото: depositphotos/denisismagilov

Россия не видит перспектив улучшения отношений с США, пока они не изменят свою политику, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, пока Вашингтон не одумается и не начнет менять свою политику в этом направлении, вряд ли появятся какие-то перспективы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможность восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном не исключается.

До этого американский лидер Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором и добавил, что не встанет на одну сторону с ним. Он также выразил мнение, что экс-президент США Дональд Трамп и его "MAGA-друзья" склоняются перед Россией, но он, если его переизберут, этого делать не будет.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Байдена, отметил, что президент РФ никогда не опустится до уровня личных оскорблений. Он также добавил, что у Путина есть личное мнение об этом высказывании, однако он не будет отвечать на него в таком же тоне.



Трамп рассказал, как решит конфликт на Украине в случае избрания его президентом США