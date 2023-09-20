В Кремле отреагировали на заявление Байдена, который назвал Путина диктатором

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Владимир Путин никогда не опустится до уровня личных оскорблений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена, сделанное в адрес российского лидера.

"Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег", – передает его слова RT.

Песков добавил, что у президента РФ есть личное мнение об этом высказывании, однако он не будет отвечать на него в таком же тоне.

Ранее американский лидер назвал Путина диктатором и добавил, что не встанет на одну сторону с ним. Он также выразил мнение, что экс-президент США Дональд Трамп и его "MAGA-друзья" склоняются перед Россией, но он, если его переизберут, этого делать не будет.

До этого Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Песков назвал подобные высказывания "очень плохими". Он также добавил, что аналогичных выступлению Байдена ранее в истории отношений Вашингтона и Москвы не бывало.



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