Байден назвал Россию препятствием миру на Украине

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Американский лидер Джо Байден заявил, что российская сторона стоит на пути к миру на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Такое заявление президент США сделал на 78-й Генеральной Ассамблее ООН.

"Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир – капитуляция Украины", – заявил Байден.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Владимир Путин не отступит в конфликте с украинской стороной, пока не добьется выполнения требований Москвы. По его словам, президент РФ будет сдерживать Киев до тех пор, пока он не будет вынужден либо сдаться, либо пойти на мирные переговоры на условиях Кремля.

До этого СМИ писали, что граждане Украины начали терять веру в победу их вооруженных сил и бояться потерять поддержку со стороны западных государств. Уточнялось, что на моральный дух украинцев также влияет приближение зимы.

Путин заявил об отсутствии результатов украинского наступления