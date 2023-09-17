Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский конфликт продлится дольше, чем ожидалось, это связано с проведением украинской стороной контрнаступления, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает газета The Guardian.

"Большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются. <...> Поэтому мы должны готовиться к длительной войне на Украине", – отметил он.

Столтенберг добавил, что все страны желают скорейшего наступления мира, однако он выразил мнение, что если украинские военные прекратят участвовать в боевых действиях, то их страны "больше не будет".

"Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", – резюмировал генсек НАТО.

Ранее британский журналист Питер Хитченс заявлял, что конфликт на Украине можно было давно урегулировать, если бы Запад не преподносил его как борьбу добра и зла в лице РФ и Украины.

Он также добавил, что США и Европа уже начали размышлять по поводу прекращения финансовой и военной поддержки украинской стороны.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наступление украинских войск не завершится счастливым концом, поскольку армия потеряла много людей.

Позже руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что ВСУ планируют продолжить контрнаступление зимой. Он также добавил, что в данный момент операция продвигается достаточно медленно.



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