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Украинский конфликт можно было давно урегулировать, если бы западные страны не преподносили его как борьбу добра и зла, заявил британский журналист Питер Хитченс.

Он отметил, что США и Европа уже начали размышлять по поводу прекращения финансовой и военной поддержки украинской стороны, об этом также свидетельствует статья "Откажется ли Запад от Украины?", которая была опубликована изданием Foreign Affairs.

"Честно говоря, если бы эта война не изображалась так широко в грубо-примитивных сказочных терминах как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом, а это не так, мы могли бы достичь нынешней стадии раньше. Но лучше поздно, чем никогда", – передает слова эксперта Daily Mail.

В случае, если страны Запада действительно заинтересованы в том, чтобы заботиться об украинцах, они должны вести деятельность, направленную на установление прочного мира, а не развязывать конфликт дальше, подчеркнул Хитченс.

Журналист добавил, что никогда не мог понять, почему Великобритания заинтересована в ведении конфликта между двумя частями "расколовшейся Советской империи", на который в том числе уходит много средств.

Ранее американский журналист Гленн Гринвальд заявлял, что слова президента Украины Владимира Зеленского об украинских беженцах в западных странах похожи на угрозу. По его мнению, украинский президент говорит о них как о террористических ячейках.

В свою очередь Зеленский отмечал, что уменьшение объемов помощи со стороны Запада может спровоцировать непредсказуемую реакцию у беженцев Украины в Европе. По его словам, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну "бросят".

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщал, что Зеленский намеренно отказывается от мирного решения конфликта и не воспринимает заявления Владимира Путина о готовности провести переговоры.



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