Зеленский пригрозил Европе проблемами с украинцами при сокращении объемов помощи

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Уменьшение объемов помощи со стороны Запада может спровоцировать непредсказуемую реакцию у беженцев Украины в Европе. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Economist.

"Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят", – отметил он.

Как утверждает Зеленский, в основном граждане Украины за границей не создавали неприятностей. Также, по его словам, беженцы из Украины очень благодарны странам, которые их приютили.

"Но это не будет "хорошей историей" для Европы, если она "загонит этих людей в угол", – заявил украинский президент.

При этом Зеленский сообщил, что начал сомневаться в искренности некоторых западных партнеров, которые говорят, что всегда будут помогать Украине.

По информации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года в Европу прибыло около 8 миллионов беженцев с Украины, из которых более пяти миллионов зарегистрировались в странах ЕС в рамках национальных программ по предоставлению помощи.

Ранее президент Украины заявил, что наступление украинских войск не завершится счастливым концом, армия потеряла много людей. До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют продолжить контрнаступление зимой. Он отметил медленное проведение контрнаступления.

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