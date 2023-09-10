Блинкен считает, что Украина пойдет на переговоры, если РФ выступит с такой инициативой

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В США считают, что Украина будет готова к переговорам с Россией, если Москва выступит с такой инициативой, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

По его словам, во время своего визита в Киев он увидел серьезный настрой Украины на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории. Говоря о переговорах, он подчеркнул, что "для танго нужны двое".

"Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина. Если же он проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры", – сказал госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Штаты готовы следовать в этом вопросе за Киевом. Как он заметил, все хотят, чтобы это война кончилась, но на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь к переговорам с Россией по вопросу украинского конфликта лежит через поле боя.

Украинский дипломат считает, что решить конфликт началом переговоров невозможно. Кулеба заявил, что заморозка боевых действий даст России время "для подготовки новой атаки".

Решением конфликта дипломат видит осуществление действий по формуле президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, "справедливого мира" не будет без территориальной целостности Украины по состоянию на 1991 год.