Кулеба заявил, что путь к переговорам с РФ лежит через поле боя

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Путь к переговорам с Россией по вопросу украинского конфликта лежит через поле боя. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление главы МИД Австрии Александра Шалленберга.

Австрийский дипломат ранее заявил, что Вена хотела бы дипломатического решения украинского конфликта, однако ответственность за шаг, после которого между Москвой и Киевом начнутся переговоры, он оставил за вторым.

"Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны не просто конфликты или территориальные споры", – цитирует его ORF.

Украинский дипломат считает, что решить конфликт началом переговоров невозможно. Кулеба заявил, что заморозка боевых действий даст России время "для подготовки новой атаки".

Решением конфликта дипломат видит осуществление действий по формуле Владимира Зеленского. По его словам, "справедливого мира" не будет без территориальной целостности Украины по состоянию на 1991 год.

Ранее Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на какую-либо форму замороженного конфликта на своей территории. Он обратил внимание на "формулу мира" из десяти подпунктов и отметил, что подобную модель урегулирования конфликта поддерживают многие страны мира.

