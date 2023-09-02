Слуцкий назвал мирный план Зеленского "формулой войны"

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План про урегулированию украинского конфликта, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, который западные страны рассматривают как единственно возможный, является "формулой войны", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер парии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Таким образом он отреагировал на высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявлял, что Евросоюз не рассматривает никаких других предложений по урегулированию конфликта на Украине, кроме мирного плана, предложенного Зеленским.

"Не нужны мир и процветание на Украине ни Байдену, ни Боррелю, ни Зеленскому. Они и дальше готовы выдвигать различные формулы не мира, нет, а войны до последнего украинца и выжженной радиоактивной земли для будущих поколений, поставляя смертельные боеприпасы", – написал председатель комитета ГД в своем телеграм-канале.

По словам Слуцкого, Киев и его спонсоры загнали слово "мир" под двойные стандарты. Он подчеркнул, что мир намного больше так называемого "золотого миллиарда".

"Лидеры стран, за которыми стоит большинство населения планеты, должны обязательно помнить об этом и не поддаваться на диктат Вашингтона", – добавил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что урегулирование украинского конфликта невозможно на основе ультиматумов к России. Украина и Запад пытаются принизить значение мирных предложений других стран, считает она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что в данный момент перспектив по проведению переговоров между российской и украинской сторонами по поводу решения украинского конфликта не наблюдается.

Он добавил, что любые призывы к переговорам со стороны Запада, Москва расценивает как тактическую уловку, чтобы выиграть время и дать украинским войскам передышку.



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