Урегулирование украинского конфликта невозможно на основе ультиматумов к РФ – МИД

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Урегулирование украинского конфликта невозможно на основе бессмысленных ультиматумов к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя консультации по украинскому кризису, которые прошли в саудовской Джидде по инициативе Киева и стран G7.

Она подчеркнула, что в консультациях участвовали российские единомышленники по БРИКС и другие партнеры, и выразила надежду, что в соответствии с договоренностями они поделятся своими оценками.

"Подтверждаем нашу позицию по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч. Ни один из ее 10 пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. На такой основе мирное урегулирование невозможно", – заявила Захарова.

Она отметила, что, продвигая "формулу" Зеленского, Украина и Запад пытаются принизить значение мирных предложений других стран и монополизировать само право на их выдвижение.

Представитель МИД добавила, что Москва высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы друзей из стран Глобального Юга, направленные на достижение мира. По ее словам, в отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с РФ, Москва была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на достойные предложения.

Захарова подчеркнула, что без России и учета ее интересов никакие встречи по украинскому кризису не имеют цены.

Саудовская Аравия проводила консультации с 5 по 6 августа. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон не ожидает реальных результатов от предстоящих переговоров по украинскому конфликту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия проследит за ходом переговоров. Он отметил, что российская сторона позитивно реагирует на любые предложения о дипломатическом урегулировании конфликта.



Переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Саудовской Аравии