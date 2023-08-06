Переговоры по Украине не нужны, пока Киев не начнет молить о пощаде – Медведев

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Переговоры по Украине будут иметь шансы на успех лишь при участии обеих стороны и учете текущих реалий, включая новые регионы РФ. Об этом написал замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", – заявил Медведев.

Таким образом он прокомментировал принятое решение о создании рабочих групп для обсуждения пунктов "формулы" по урегулированию на Украине, которую предложил Владимир Зеленский.

При этом Дмитрий Медведев призвал учитывать исторический контекст и нынешние реалии. Замруководителя Совбеза РФ написал, что Украина является осколком Российской империи. По словам Медведева, сейчас Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в состав России.

Ранее в министерстве иностранных дел Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву о результатах встречи по Украине, которая должна состояться в Джидде. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона будет следить за ходом переговоров. Песков подчеркнул, что в РФ позитивно реагируют на любые предложения о дипломатическом урегулировании конфликта.